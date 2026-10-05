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Département : la Caravane d'accès aux droits près de chez vous cette semaine

  • Publié le 5 octobre 2026 à 09:21
  • Actualisé le 5 octobre 2026 à 09:40
Caravane du Département de La Réunion

Les caravanes d'accès au droit du conseil départemental sillonnent l’île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels accueillent le public de 8h à 12h. Nous publions le post du Département, ci-dessous : (Photo d'illustration : Département de la Réunion)

Les villes concernées sont :

• Le Tampon
• La Possession
• Étang-Salé
• Saint-Paul
• Saint-Joseph
• Saint-André
• Petite-Île
• Saint-Leu
• Le Port
• Sainte-Suzanne
• Saint-Pierre
• Salazie
• La Plaine des palmistes
• Saint-Louis
• Saint-Benoît

Plus d'information ici.

Zoom, Département, Conseil départemental, Caravane accès aux droits

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