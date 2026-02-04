Département : concours lancé pour la restauration de gravures aquarellées de François-Nicolas Martinet

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art Français et le partenaire Allianz France lancent un concours pour restaurer une œuvre d’art dans les DROM COM et notamment en zone océan Indien. Un prix de 8000 euros pour la restauration de l’objet gagnant est à la clef. Nous partageons ci-dessous le communiqué du Département. (Photo : Département)

Le Département de La Réunion a choisi de proposer le projet de restauration de gravures aquarellées faites par François-Nicolas Martinet, pour illustrer plusieurs tomes de « l’Histoire naturelle des oiseaux » de Buffon.

Le Muséum conserve 425 de ces gravures qui nécessitent une restauration approfondie.

-Histoire des collections du Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion-

Le Muséum d’Histoire naturelle est le premier musée créé à La Réunion, en 1855.

À sa création, une commission administrative est chargée de faire les aménagements nécessaires au bâtiment et de constituer le premier fonds du Muséum qui viendra de la bibliothèque du Gouvernement et de l’ancien conseil colonial.

Dans ce fonds, figurent des ouvrages de l’Histoire naturelle de Buffon, notamment de l’Histoire naturelle des oiseaux.

Le Muséum possède également dans ses collections 409 planches d’oiseaux, 1 planche de reptile, 13 planches de papillons et 2 planches de coraux provenant de l’atelier de Martinet.

- Des références en histoire naturelle -

Les planches sont des gravures sur métal imprimées à l’encre noire. Elles ont été rehaussées à l’aquarelle, et probablement avec de l’encre brune.

Les aquarelles de Martinet allient rigueur scientifique et qualité artistique. Leur beauté visuelle a contribué à rendre les œuvres plus attrayantes, et aidé à leur diffusion auprès d’un large public, y compris les amateurs éclairés et les collectionneurs.

Elles sont devenues des références en histoire naturelle et ont été réutilisées, copiées et admirées bien au-delà de leur publication, influençant l’illustration scientifique pendant des décennies.

Aujourd’hui, elles sont encore étudiées pour leur valeur artistique et documentaire.