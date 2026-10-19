Département : Cyrille Melchior réaffirme son attachement à l’ancrage français et européen de La Réunion

À l'occasion Assises des Départements de France (DF), Cyrille Melchior a rappelé les avancées considérables réalisées depuis 1946, tout en soulignant les défis qui restent à relever. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous : (Photo Département 974)

"Depuis la départementalisation, le 19 mars 1946, La Réunion a connu des avancées considérables, notamment en matière de santé, d’éducation et de niveau de vie. L’espérance de vie, qui avoisinait 55 ans à l’époque, atteint aujourd’hui près de 83 ans pour les femmes et 82 ans pour les hommes".

C’est en ces termes que Cyrille Melchior a rappelé, à l’occasion des Assises des Départements de France (DF), le chemin parcouru par La Réunion en 80 ans, tout en soulignant les défis qui restent à relever. Pour le président du Département de La Réunion, cette histoire témoigne de la force du modèle départemental et appelle désormais à une nouvelle étape : celle de la responsabilité et de la compétitivité.

Si les progrès sociaux sont indéniables, les écarts économiques persistent, avec un PIB par habitant inférieur d’environ 40 % à celui de l’Hexagone. L’éloignement et l’insularité constituent également des contraintes structurelles qui nécessitent des politiques publiques adaptées, ainsi qu’une solidarité renforcée de l’État et de l’Union européenne.

- "Nous voulons protéger, préserver le lien qui nous lie à l’Europe et à la France" -

Cyrille Melchior a réaffirmé son attachement à cet ancrage, estimant que "toute évolution institutionnelle serait préjudiciable si elle fragilisait la confiance entre les acteurs locaux, économiques, sociaux et les collectivités".

En sa qualité de Président de la Commission Outre-Mer de DF, il a également rappelé que "dans un contexte géopolitique en mutation, les départements d’outre-mer contribuent pleinement au rayonnement de la France dans le monde". Leur position géographique représente un atout stratégique pour la France et l’Union européenne, qui doivent pouvoir s’appuyer durablement sur leurs territoires ultramarins.

Cyrille Melchior n’a pas manqué d’appeler l’État à "faire davantage confiance aux territoires, en facilitant les mesures d’adaptation et les expérimentations. Face au risque de fracture institutionnelle, le rôle du Département est essentiel. Collectivité de proximité la plus présente auprès des Réunionnais, il incarne et fait vivre l’identité territoriale".