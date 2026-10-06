Département : la Journée nationale des aidants met en lumière ceux qui accompagnent leurs proches

À l'occasion de la Journée nationale des aidants, ce mardi 6 octobre 2026, le Département de La Réunion met à l'honneur celles et ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de handicap, de maladie ou en perte d'autonomie. À travers le portrait de Bertrand et Linda, aux côtés de leur fille Maëlle en situation de handicap, la collectivité partage leur quotidien, leurs défis et leurs moments de complicité en famille. Nous publions, ci-dessous, le post du Département : (Photo Département de La Réunion)