Département : le nouveau numéro de "Rendez-Vous Citoyen" est disponible

Le Département de La Réunion publie le 46ème numéro de son magazine "Rendez-Vous Citoyen". Cette nouvelle édition met notamment en lumière les parcours d'insertion et l'accompagnement des jeunes, la mobilisation pour la rentrée scolaire, les 80 ans de la départementalisation ainsi que la rénovation de deux gîtes touristiques. Le magazine est disponible dans les boîtes aux lettres et en ligne. Nous partageons, ci-dessous, la post du Département : (Photo Département de La Réunion)

Retrouvez le magazine, en ligne, ici.