Département : une collecte de sang organisée à l'Académie des Dalons pour Octobre Rose

Dans le cadre d'Octobre Rose, une collecte de sang a été organisée à l'Académie des Dalons, dans le quartier du Bernica à Saint-Paul, en partenariat avec l'Établissement français du sang (EFS). Cette opération solidaire a permis de mobiliser des donneurs autour d'un geste essentiel pour les patients ayant besoin de transfusions. "Un grand merci aux donneurs et aux équipes pour cet élan de solidarité", écrit le Département qui invite la population à participer aux prochaines collectes. Nous publions ci-dessous le post de la collectivité : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)