Le Département invite les Réunionnais à participer à Odysséa

La nouvelle édition d'Odysséa Réunion se tiendra les samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026 dans la forêt de l'Étang-Salé. Partenaire de l'événement, le Département invite les Réunionnais à se mobiliser pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour celles et ceux qui ne pourront pas participer sur place, des courses connectées seront également proposées du 31 octobre au 15 novembre, permettant de prendre part à cette mobilisation solidaire à distance. Nous publions ci-dessous le post du conseil départemental : (Photo d'illustration www.imazpress.com)