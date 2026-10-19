Département : plus de 32.000 collégiens sensibilisés à une alimentation saine et locale

À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le Département de La Réunion dresse un premier bilan de son Projet alimentaire territorial "Sa ki fé ansanm pou manz péi", lancé en 2023. Depuis sa mise en place, 32.575 collégiens ont été sensibilisés aux fruits et légumes locaux, 26 tables de tri ont été installées pour lutter contre le gaspillage alimentaire et trois éditions des Assises départementales de l'alimentation ont été organisées. Nous partageons, ci-dessous, la publication du Département : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)