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Conseil départemental : les gramounes à l'honneur lors de la Semaine Bleue à Saint-Pierre

  • Publié le 8 octobre 2026 à 11:58
Semaine Bleue : Cyrille Melchior à la rencontre des centenaires

À l'occasion de la Semaine Bleue, une Journée des Seniors a été organisée par le conseil départemental, à Saint-Pierre, autour du bien-vieillir, du partage et de la convivialité. Au programme : activités, ateliers, moments de détente et rencontres entre participants. Des professionnels du Département étaient également présents pour informer, écouter et accompagner les personnes âgées dans leurs démarches et leurs besoins quotidiens. Un temps particulier a été consacré aux centenaires, spécialement invités pour l'occasion. Nous publions ci-dessous le post du Département : (Photo Département 974)

Retrouvez le programme complet ici.

Zoom, Département, Semaine Bleue, Saint-Pierre

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