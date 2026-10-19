Département : un concours pour valoriser les talents et les projets des jeunes Réunionnais

Le Département de La Réunion invite les jeunes à participer au Prix départemental de l'Excellence, organisé autour du thème "Ton talent. Ton île. Ton moment". Ce concours vise à mettre en lumière la créativité, les initiatives et les ambitions de la jeunesse réunionnaise. Les candidats sont invités à déposer leur projet en ligne selon les modalités communiquées par la collectivité. Nous partageons ci-dessous la publication du Département de La Réunion. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)