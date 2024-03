Dérèglement climatique : "si nou occup pa du climat, le climat va occup de nou", lance Maurice Gironcel

Ce mardi 12 mars 2024, la Cour des comptes a publié son rapport public annuel. Dans ses appréciations, la Cour indique que le dérèglement climatique doit être "une priorité des politiques ultra-marines". Maurice Gironcel, président du Sidélec, de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne a pris connaissance de ce rapport. Un rapport qui selon lui va dans le bon sens, comme il l'indique dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"C’est avec beaucoup d’intérêt que je prends connaissance du Rapport qui appelle à faire du dérèglement climatique une priorité dans les politiques publiques", déclare Maurice Gironcel.

Après la 5ème édition de la marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité qui a rassemblé des milliers de citoyennes et de citoyens au Bocage à Sainte-Suzanne le 10 mars dernier, "je considère pour ma part que les recommandations de la Cour des comptes vont dans le bon sens".

"Celles-ci se justifient pleinement au regard du dernier évènement cyclonique avec Belal et les intempéries qui s’en sont suivis qui ont occasionné un lourd bilan humain et, selon les assureurs, plus de 100 millions d’euros de dégâts sur les infrastructures. À cela il faut y rajouter 33 millions d’euros pour le monde agricole", poursuit-il.

- "Il est temps d'agir" -

Pour le Sidélec, "il faut continuer d'agir au quotidien pour répondre aux urgences et anticiper sur l’avenir".

En ce sens, la collectivité a formulé trois propositions concrètes dont la réalisation d'un Grand Plan d’Enfouissement du réseau électrique moyenne tension ; d’autre part de mettre en commun les moyens pour un plan d’élagage sur les espaces publics.

Maurice Gironcel demande une augmentation des crédits du Compte d’Affectation Spéciale lié au Financement des Aides aux Collectivités pour l’Électrification rurale (Cas-facé).

"De plus, pour faire face à l’urgence climatique et écologique, je plaide pour la création d’une instance formalisée qui regrouperait l’État, les collectivités et EPCI pour l’élaboration et la planification d’un « Plan d’adaptation au réchauffement climatique."

En résumé, le rapport de la Cour des comptes vient nous rappeler que "si nou occup pa du climat, le climat va occup de nou".

- Le dérèglement climatique doit être "une priorité des politiques publiques ultra-marines" -

Dans les Outre-mer, les travaux conduits récemment "ont permis d’affiner la précision géographique des projections climatiques et d’identifier en détail, dans les différents territoires, l’amplification des aléas naturels liée changement climatique" mais "la qualité et la précision de cette information demeurent néanmoins globalement inférieures à celles disponibles dans l’hexagone".

Les magistrats appellent à faire du dérèglement climatique une priorité des politiques publiques ultra-marines.

Alors que le changement climatique va entraîner "une amplification des phénomènes météorologiques extrêmes dans les outre-mer", la prise en compte du changement climatique dans la prévention des catastrophes naturelles en outre-mer, l’organisation retenue, les moyens mis en œuvre, les méthodes utilisées ainsi que leurs limites, "sont des questions qui deviennent cruciales" rappelle la Cour des comptes.



"Les collectivités ultramarines peinent à mobiliser efficacement les moyens financiers mis à leur disposition du fait des compétences spécifiques, notamment en matière d’ingénierie, nécessaires à la conception des dossiers et inégalement présentes dans les collectivités d’outre-mer" souligne le rapport.

