Depuis la prise de ses fonctions de maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin se consacre activement à la visite des différentes écoles de la commune. Le mercredi 8 novembre 2023, il s’est rendu en compagnie de plusieurs élus à l’école maternelle et primaire de ravine Daniel dans le but de rencontrer les élèves et de mieux comprendre leurs conditions d’accueil. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo ville de Saint-Paul)