Fanm Kapab : les candidatures ouvertes aux entrepreneuses réunionnaises jusqu'au 2 novembre

Après une première édition dédiée à la valorisation de l’entrepreneuriat féminin réunionnais, Fanm Kapab revient en 2026 pour une deuxième édition. Ce challenge régional des entrepreneuses réunionnaises est co-organisé par la Région Réunion et le Réseau Initiative Réunion, avec le soutien de partenaires institutionnels et privés engagés en faveur de l’entrepreneuriat féminin. (Photo d'archives www.imazpress.com)

Le challenge "Fanm Kapab" a pour ambition d’encourager la création et le développement d’entreprises dirigées par des femmes, de promouvoir des projets à impact positif sur les plans économique, social ou environnemental et de donner davantage de visibilité aux initiatives entrepreneuriales féminines à La Réunion.

"L'événement contribue également à sensibiliser aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entrepreneuriat et permet aux lauréates de bénéficier d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’une aide financière pour soutenir le développement de leur activité", précise le conseil régional.

Au-delà du concours, Fanm Kapab constitue une opportunité pour les candidates de faire connaître leur projet, challenger leur ambition et bénéficier d’un véritable coup d’accélérateur. Les lauréates bénéficieront notamment de prix décernés dans plusieurs catégories, d’une dotation financière destinée à soutenir leur projet, d’un accompagnement personnalisé mais aussi d’une mise en lumière de leur parcours et de leur activité.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 novembre 2026. Pour candidatez, c'est par ici.

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