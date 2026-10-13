Grand Raid 2026 : découvrez les espaces immersifs du Département dédié à la biodiversité réunionnaise

À l’occasion de la présentation officielle de l’édition 2026 du Grand Raid et de la remise des dossards aux athlètes, ce mercredi 14 octobre 2026, le Département installera, au coeur du Village du Grand Raid, deux espaces exceptionnels dédiés à la préservation de la biodiversité et à la restauration des forêts réunionnaises. La Collectivité sensibilisera les coureurs et le public aux enjeux environnementaux et les invitera à devenir acteurs de la protection de notre patrimoine naturel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

- Première escale : "Vous agissez !" -

En collaboration avec Ti Pat, cet espace invite les raideurs à adopter les bons gestes pour préserver nos espaces naturels. Terre, graines et fragments végétaux peuvent voyager sous les semelles des coureurs et favoriser la propagation d’espèces exotiques envahissantes.

Quelques secondes de nettoyage des chaussures suffisent pourtant à limiter ces risques et à contribuer à la protection de la biodiversité réunionnaise.

- Deuxième escale : "Nous agissons !" -

Place à la découverte d’une forêt reconstituée, peuplée d’une centaine d’espèces indigènes et endémiques de La Réunion. Une immersion au cœur de notre patrimoine végétal pour comprendre les enjeux de la restauration écologique et découvrir les actions menées par le Département et ses partenaires. Ce sera aussi l'occasion de parler du Plan 1 Million d’Arbres qui porte ses fruits.

Ce programme affiche, en octobre 2026, plus de 700.000 arbres plantés, traduisant une ne mobilisation collective en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique.