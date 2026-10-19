Grand Raid : sept coureurs mobilisés pour soutenir un projet d'habitat inclusif à Sainte-Suzanne

Sept coureurs ont pris le départ de la Diagonale des Fous pour soutenir l'association Ker an Ler et son projet d'habitat inclusif à Sainte-Suzanne. Baptisé "Maisonnées des Trois-Frères", ce projet prévoit la création de 39 logements, dont 21 destinés à des adultes en situation de handicap mental, ainsi qu'un espace d'accueil et d'activités ouvert sur le quartier. Portée notamment par Christine Caruel, présidente de l'association, cette initiative devrait voir le jour en 2028. Trois cagnottes en ligne ont été ouvertes pour soutenir le projet. Nous publions, ci-dessous, le post du Département : (Photo : Département 974)

Pour soutenir le projet, c'est par ici.