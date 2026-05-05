La Cinor : Payanké, le nouveau téléphérique de la Montagne prendra son envol en 2029

À l'horizon 2029, faire le trajet de Bellepierre à la Vigie en moins de 5 minutes, ce sera possible avec le nouveau téléphérique Payanké. Une future liaison qui facilitera les déplacements entre la Montagne et le centre-ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour faciliter les trajets et la mobilité des habitants, que ce soit pour le trajet quotidien, le travail ou encore les trajets scolaires, Payanké, un nouveau téléphérique urbain, reliant Bellepierre et la Vigie, va voir le jour à l'horizon 2029.

Connectées aux réseaux de bus et aux autres modes de déplacement, les deux stations permettront un trajet réduit à moins de cinq minutes.

Deux cabines en service régulier, accessibles à tous, sept jours sur sept, pourront accueillir jusqu'à 50 passagers. Au total ce seront plus de 1.200 passagers par heure, qui pourront voyager.

Le projet vise également d'autres objectifs : désengorger les routes de la Montagne et rapprocher les différents quartiers. Les pylônes inspirés du paille-en-queue, seront le symbole de ces nouvelles rencontres avec notamment la création d'un belvédère au sommet de la ville de Saint-Denis et d'un restaurant panoramique à la station de la Vigie.

Le téléphérique Payanké, c'est aussi un projet soucieux de l'environnement et impliqué dans l'inclusion. Discret et exemplaire en matière de mobilité à bas-carbone, Payanké est le premier téléphérique urbain autonome, grâce à une production d'énergie solaire et à un système de récupération d'énergie. Il offrira également un accès adapté aux personnes à mobilité réduites ainsi qu'aux cyclistes.

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