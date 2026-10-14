TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

GRAND RAID 2026 Le Réunionnais Fabrice Payet, dossard 2281, vise le podium sur la Diagonale des Fous. Son interview à retrouver sur notre site

GRAND RAID Le doyen de la course Georges Zibel, 78 ans, a récupéré son dossard numéro 2485. Photos et vidéos à voir sur notre site

voir plus

La Cinor sensibilise à la protection de l'île pendant le Grand Raid

  • Publié le 14 octobre 2026 à 13:01
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 13:04
dechetterie des camelias

Du 15 au 18 octobre 2026, la Cinor vous donne rendez-vou à la Redoute pour soutenir les finishers du Grand Raid et pour protéger notre île. La Cinor sera présente avec des bénévoles pour : installer des poubelles et points de tri, assurer la collecte et accompagner les bénévoles, sensibiliser le public et les coureurs, valoriser un maximum de déchets, proposer des ateliers créatifs aux petits et grands enfants. "Parce que le Grand Raid, c’est plus qu’une course… c’est aussi un défi pour l’environnement", écrit la collectivité. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cinor, Déchets, Grand Raid, Zoom

guest
0 Commentaires