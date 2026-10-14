La Cinor sensibilise à la protection de l'île pendant le Grand Raid

Du 15 au 18 octobre 2026, la Cinor vous donne rendez-vou à la Redoute pour soutenir les finishers du Grand Raid et pour protéger notre île. La Cinor sera présente avec des bénévoles pour : installer des poubelles et points de tri, assurer la collecte et accompagner les bénévoles, sensibiliser le public et les coureurs, valoriser un maximum de déchets, proposer des ateliers créatifs aux petits et grands enfants. "Parce que le Grand Raid, c’est plus qu’une course… c’est aussi un défi pour l’environnement", écrit la collectivité. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)