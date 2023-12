La Ministre de la Culture séduite par sa visite de Villèle

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, accompagné de la vice-Présidente Béatrice Sigismeau, a accueilli la Ministre de la Culture Rima Abdul-Malak au Musée historique de Villèle, le mercredi 30 novembre 2023. L’occasion de lui présenter le projet de transformation du site en Musée de l’habitation et de l’Esclavage, à l’horizon 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Département)

Le Département, qui gère trois musées de France et une dizaine d’établissements culturels, souhaite en effet réhabiliter les bâtiments patrimoniaux existants, construire un bâtiment neuf regroupant toutes les fonctions (accueil, réserves, boutique, locaux administratifs et techniques) et réaménager le paysage de la parcelle (79 800 m²). Il prévoit également la refonte totale de la scénographie du site, en intérieur comme en extérieur, pour raconter ce que fut l’exploitation servile à La Réunion.

Un nouveau musée aurait pu être créé ex-nihilo mais le Conseil départemental a choisi d’explorer ce que furent ce système économique et cette organisation sociale à partir des vestiges d’un domaine colonial, parmi les plus importants et les plus représentatifs de cette période historique à La Réunion. Dans un lieu chargé sur le plan symbolique et mémoriel, et dans une démarche fédératrice.

Le Musée de Villèle deviendra ainsi le lieu de référence de l’histoire de l’esclavage et de ses héritages à La Réunion, s’inscrira dans la dynamique d’approfondissement de l’histoire de la traite et de l’esclavage dans l’océan Indien et viendra compléter le réseau des établissements culturels français ultramarins dédiés à la connaissance des identités singulières des anciennes colonies françaises.

La Ministre de la Culture a ainsi pu découvrir les maquettes du futur musée et arpenter les fouilles archéologiques qui sont conduites à Villèle depuis octobre 2022.