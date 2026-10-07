La Possession : fermeture de la piscine municipale la matinée du dimanche 11 octobre

La piscine municipale de la Possession sera fermée au public ce dimanche 11 octobre 2026, dans la matinée pour cause de compétition organisée dans l'enceinte de la structure. Une réouverture est prévue au public l’après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30. "Cette fermeture temporaire vise à garantir le bon déroulement de la compétition ainsi que la sécurité des participants et des usagers", assure la municipalité. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville à ce sujet. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)