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La Possession : donnez votre sang ce mardi dans les locaux de la mairie

  • Publié le 17 octobre 2026 à 07:24
don du sang à saint-paul

Venez donner votre sang ce mardi 20 octobre 2026, de 08h à 13h, à la mairie de La Possession, en salle du conseil. Toutes les informations sont à retrouver dans la publication que nous partageons, ci-dessous.

Don du sang, La Possession

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