La Possession : donnez votre sang ce mardi dans les locaux de la mairie

Venez donner votre sang ce mardi 20 octobre 2026, de 08h à 13h, à la mairie de La Possession, en salle du conseil. Toutes les informations sont à retrouver dans la publication que nous partageons, ci-dessous.
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