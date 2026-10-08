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La Possession : un atelier gratuit pour apprendre les gestes de premiers secours chez l'enfant

  • Publié le 8 octobre 2026 à 16:44
nourrisson maternité

Le samedi 24 octobre 2026, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de La Possession organise un atelier gratuit consacré aux gestes de premiers secours chez l'enfant. Destinée aux parents d'enfants de 0 à 4 ans, cette initiation sera animée par un professionnel qualifié, de 9 heures à 11 heures, au centre de l'enfance Alice Pévérélly, rue Barakani. L'objectif : permettre aux parents d'acquérir les bons réflexes en cas d'urgence. Les places sont limitées à dix personnes. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de La Possession : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les inscriptions se font au 02 62 44 74 43.

Zoom, La Possession, Atelier, Premiers secours

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