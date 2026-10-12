La Possession : la ville instaure un couvre-feu pour les mineurs dans le quartier de Moulin Joli

Suite aux incendies, incivilités et troubles à la tranquillité publique recensés dans le quartier de Moulin Joli, la ville de La Possession a décidé de mettre en place un couvre-feu temporaire pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Cette décision prend effet ce mercredi 14 octobre 2026 et jusqu'au 2 novembre, entre 20 heures et 3 heures du matin, dans un périmètre délimité de Moulin Joli (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C'est ce lundi 12 octobre 2026 que la décision a été prise par le maire de la commune, Erick Fontaine, réuni avec le sous-préfet de Saint-Paul, le général de la gendarmerie, des forces de l’ordre, des bailleurs sociaux et des partenaires lors de la troisième réunion de sécurité concernant le quartier de Moulin Joli.

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- 41 incendies dans le quartier de Moulin Joli depuis janvier -

Depuis le début de l’année, la Ville a recensé 41 incendies ayant nécessité l’intervention de la gendarmerie et 41 sollicitations pour des faits d’incivilités et troubles à la tranquillité publique dans le quartier de Moulin Joli.

"Cette mesure exceptionnelle vise à protéger nos jeunes et à prévenir de nouveaux troubles à la sécurité publique", précise le maire.

"Mais notre action ne commence pas avec ce couvre-feu. Depuis plusieurs mois, je suis régulièrement présent sur le terrain, à la rencontre des habitants et des familles, pour écouter leurs préoccupations et rechercher des solutions concrètes. La sécurité exige une mobilisation collective, de la prévention, du dialogue et une présence constante sur le terrain", poursuit-il.

Il assure : "Nous continuerons, avec les services de la ville, à accompagner les enfants et les parents de La Possession. Nous poursuivrons donc notre travail avec les services de l’État, les forces de sécurité et l’ensemble de nos partenaires qui mobiliseront des moyens exceptionnels pour faire appliquer ce couvre-feu qui couvre les vacances scolaires et la nuit du 31 octobre, souvent marqués par des actes d’incivilités".

Pour répondre à ces enjeux de sécurité, le maire a également précisé que très prochainement, des caméras seront installées dans certains lieux de la Ville.

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