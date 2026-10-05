La Possession : les élèves de l'école Saint-Charles à la découverte de la Marine nationale

À l’occasion de la première Journée du Mousse à La Réunion, des élèves de l’école Saint-Charles à La Possession, aux côtés d’autres écoles de l’île, ont découvert l’univers maritime et les missions de la Marine nationale à la base navale de Port-des-Galets. Au programme : découverte des métiers, des valeurs et des savoir-faire des marins, mais aussi sensibilisation à la protection de la biodiversité marine. Nous publions le post de la ville de La Possession, ci-dessous : (Photos Ville de La Possession)