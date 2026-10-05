La Possession : une première rencontre entre les élus du patrimoine de La Réunion

Une réunion a été organisée par la ville de La Possession, en présence du maire, Erick Fontaine, de Jérôme Mouny, élu délégué au patrimoine, ainsi que des représentants de différentes villes de l'île autour d’un objectif commun : mieux préserver, valoriser et transmettre notre patrimoine. "Cette première rencontre a permis de partager les enjeux rencontrés par les communes et d’affirmer une volonté commune : travailler ensemble à l’échelle de La Réunion pour faire rayonner notre patrimoine dans toute sa richesse et sa diversité", se réjouit la commune. Nous publions le post de la ville de La Possession : (Photos Ville de La Possession)