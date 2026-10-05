La Possession : "Répar a li kafé", un atelier pour redonner vie à vos électroménagers

La semaine dernière, le centre social Kaz Fami, avec Ekopratik, a proposé un atelier "Répar a li" destiné à accompagner les habitant.e.s du quartier de Moulin-Joli à La Possession, dans la réparation de leurs petits électroménagers. Cafetière, fer à repasser, grille-pain, yaourtière ou encore micro-ondes... plusieurs objets ont été examinés. "Cette matinée d'échange et d'entraide a permis aux participants d'apprendre à diagnostiquer les pannes et à réparer eux-mêmes leurs appareils, afin de gagner en autonomie au quotidien", écrit la ville de La Possession. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)