La Possession : des ateliers d'arts plastiques gratuit pour les enfants et leurs parents

Participez en duo à un atelier d'arts plastiques gratuit pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d'un parent, animé par Dominique Marteau. Plusieurs rendez-vous sont donnés au Relais Petite Enfance rue Barakani à La Possession : les mercredis 7 et 28 octobre et 18 novembre, de 15h à 16h30 ou encore les samedis 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre, de 9h30 à 11h. L'occasion de créer du lien entre enfant et familles ou encore renforcer l’estime de soi au travers des activités. L'atelier est gratuit et les places sont limitées. Informations et inscriptions au 0262 44 74 43.