La Possession : une matinée de dépistage gratuit du diabète ce samedi

Le samedi 10 octobre 2026, le Groupe CRC organise une matinée de dépistage gratuit du diabète à La Possession. Ouverte à tous, cette opération se déroulera de 8h30 à midi à l'agence CRC, située à La Kanopée. En plus du dépistage, les participants pourront bénéficier de conseils de prévention pour adopter les bons réflexes au quotidien. Nous publions le post de la ville de La Possession, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 02 62 90 01 00.