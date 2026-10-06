La Possession : le premier Village associatif met à l'honneur les associations locales

La première édition du Village associatif de La Possession a réuni, ce dimanche 4 octobre 2026, de nombreux habitants venus à la rencontre des associations de la commune. Le public a pû découvrir les différentes disciplines et savoir-faire proposés sur la commune. Le maire, Erick Fontaine, était présent, accompagné de Sophie Barel, élue déléguée à la Vie associative, et de Jean-Max Tréport, élu délégué à la recherche de financements dans le domaine du sport. Nous publions ci-dessous le post de la Ville de La Possession : (Photos Ville de La Possession)