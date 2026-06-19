La Région Réunion célèbre la musique

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Région Réunion célèbre la richesse artistique et culturelle à travers deux rendez-vous festifs, le dimanche 21 juin 2026, au CRR de Saint-Paul et à la Villa de la Région à Saint-Denis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cimendef s’invite à la Fête de la Musique à Saint-Paul

Organisé par la Régie ZETWAL, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Cimendef ouvre les festivités dès l’après-midi avec un programme placé sous le signe du partage, de la transmission et de la création artistique.

Petits et grands se succéderont sur scène pour offrir au public un spectacle riche et varié mêlant musiques, chant, théâtre et danse. Cette rencontre artistique mettra à l’honneur les talents du territoire dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Dimanche 21 juin 2026

De 16h à 19h

Parvis du CRR Cimendef à Saint-Paul

Au programme :

- Musiques réunionnaises - Percussions africaines

- Chœur de chambre

- Théâtre

- Danses classique, contemporaine et africaine

Une soirée de concerts à la Villa de la Région

La célébration se poursuivra à la Villa de la Région, à Saint-Denis, avec une programmation musicale éclectique réunissant plusieurs artistes de la scène locale.

Le public pourra découvrir ou redécouvrir les univers de DJ Sylvestre, Tatane, Kaf La, Clara, PIXL accompagné de DJ Dan, ainsi que Race Bande, pour une soirée placée sous le signe de la fête et du partage.

Villa de La Région

49 rue de Paris - Saint-Denis

À partir de 18h

Programme des concerts :

- 18h00 – 18h30 : DJ Sylvestre

- 18h30 – 19h00 : Tatane

- 19h00 – 19h30 : Kaf La

- 19h40 – 20h20 : Clara

- 20h30 – 21h30 : PIX L & DJ Dan

- 21h30 – 22h00 : Race Bande