La Région Réunion vote une enveloppe de cinq millions d'euros pour "aider Air Austral"

La Région s'est réunie en assemblée plénière ce jeudi 28 mars 2024. L'occasion pour les élus de prendre la parole sur des sujets tels que le plan de restructuration 2024 d’Air Austral. "Le plan de restructuration prévoit un effort collectif de tous les acteurs concernés", déclare Huguette Bello. Lors de cette assemblée, une enveloppe de cinq millions d'euros a été votée par les élus du Conseil régional. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En amont de l'ouverture de cette assemblée plénière, Huguette Bello a tenu à revenir sur plusieurs sujets d'actualités.

Le premier étant l'intervention de Gabriel Attal, premier ministre, au 20 heures de TF1 ce mercredi 27 mars 2024.

"Le Premier ministre a annoncé une réforme de l'assurance chômage au détriment des demandeurs d'emploi. Cette orientation politique ne peut nous satisfaire."

"Nous avons des raisons de craindre une remise en cause du modèle social et la dégradation du service public comme celui de la santé", a poursuivi Huguette Bello.

La présidente de Région a ensuite évoqué les violences urbaines à La Réunion. "Il faut une prise de conscience collective qui amène une réflexion en profondeur et des mesures concrètes à tous les niveaux."

Lire aussi - Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente

Enfin, Huguette Bello a tenu à rappeler le rapport de la Cour des comptes sur la vie chère. "L'octroi de mer ne doit pas être le bouc émissaire de la vie chère. Il faut d'abord faire la transparence sur la formation des prix."

Lire aussi - Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise

- Cinq millions d'euros pour Air Austral -

Au cœur des échanges de la Région, le plan de restructuration d'Air Austral. "Le plan de restructuration prévoit un effort collectif de tous les acteurs concernés."

"Nous nous retrouvons pour évoquer Air Austral. Sur ce dossier un travail a été fourni par notre majorité. L'existence d'Air Austral s'inscrit aujourd'hui dans le temps long", déclare Norman Omarjee, vice-présidente.

En juillet 2021, "nous nous trouvons face à une compagnie aérienne affaiblie", dit-il. "L'existence d'Air Austral contribue à faire vivre, survivre des équipements comme l'aéroport."

"La restructuration de la compagnie a porté ses fruits", ajoute Norman Omarjee.

Le 7 mars 2024, le Conseil de surveillance s'est réuni. "Notre majorité demeure attachée à l'existence d'Air Austral". "La disparition d'Air Austral constituerait une perte sèche à hauteur de 100 millions d'euros par an."

Ce jeudi, la Région demande à son Assemblée, d'approuver "un plan pour Air Austral".

La commission affaire générale et financière a de son côté, "souligné les efforts consentis par l'ensemble des acteurs". "La survie de la compagnie est essentielle pour l'économie réunionnaise".

Huguette Bello prend ensuite la parole pour ouvrir le débat.

À l'issue de ces débats, la Région a voté une enveloppe de 5 millions d'euros pour "aider la compagnie régionale", en l’apport, via la Sematra, d’une avance en compte courant d’associés.

Lire aussi - Air austral : 10 millions d'euros d'apport des actionnaires pour "accompagner l’entreprise"

Lire aussi - Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir

- L’assemblée plénière vote la création de la Maison du cinéma, et des jeux vidéo de La Réunion -

"En parvenant à concilier les enjeux culturels et les intérêts touristiques et économiques de l’industrie de l’image, La Réunion s'affirme comme une vraie terre de cinéma" Tout son écosystème est aujourd’hui bien présent sur notre territoire, de son enseignement à sa création en passant par sa production et son exploitation", lance la Région.

"Cette dynamique est le fruit d’une intervention régionale structurée d’accompagnement des différentes étapes de la création artistique dans les domaines de l’audiovisuel, du cinéma et des jeux vidéos. Elle doit être poursuivie et amplifiée", ajoute Patrick Lebreton, vice-président.

- Création d’un organisme unique du tourisme -

Pour un développement encore plus efficace et plus cohérent, l’assemblée plénière de la Région Réunion vote la création d’un organisme unique du tourisme, qui va regrouper et fédérer les actuelles missions de l’IRT et de la Fédération Réunionnaise du Tourisme.

La création de ce nouveau ''Comité unique du tourisme'' prendra la forme d’un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, résultat d’un large de travail de concertation avec le Département, les EPCI, les communes et tous les acteurs du tourisme réunionnais.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com