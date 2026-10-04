Nous avons appris avec une profonde émotion le décès du chanteur, auteur-compositeur-interprète Joël Manglou, survenu dans la nuit du samedi 3 octobre 2026 à l'âge de 68 ans. Figure incontournable de la culture réunionnaise, il laisse derrière lui un héritage musical marquant qui continuera d'habiter le patrimoine de l'île. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Joël Manglou s'était imposé au fil des décennies comme une voix singulière, chaleureuse et profondément ancrée dans l'âme réunionnaise.

Sa carrière artistique, jalonnée de compositions aux accents variés, a contribué à faire rayonner la richesse et la diversité de la création locale bien au-delà de ses frontières insulaires. À travers ses textes et ses mélodies, il a su capter et transmettre l'essence des émotions et de l'identité de sa terre natale.

La Collectivité départementale tient à exprimer sa plus vive reconnaissance pour l'ensemble de son parcours artistique et son engagement en faveur de la culture réunionnaise.

Sa disparition constitue une perte importante pour le paysage artistique de l'île, mais son œuvre demeure une référence pour les générations actuelles et futures d'artistes et d'amoureux de la musique.

Avec la disparition de Joël Manglou, La Réunion perd un artiste de talent, une voix chaleureuse et un ambassadeur de sa culture. Il a su porter haut les couleurs de notre patrimoine musical à travers un parcours guidé par la passion et la sincérité.

Au nom de l'ensemble des élus du Conseil départemental et des Réunionnais, je tiens à adresser mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du monde de la culture qui est aujourd'hui en deuil.

Cyrille Melchior

Président du Département de La Réunion