Tu as entre 11 et 30 ans, et tu as envie de faire bouger les choses ? La ville de Saint-Paul recrute les nouveaux membres du Conseil des Jeunes Saint-Paulois.es (CJSP) pour la mandature 2026-2028. Pour cette nouvelle mandature, 45 adolescents et jeunes adultes issus des 7 bassins de vie de Saint-Paul pourront rejoindre cette instance et porter des projets qui répondent aux attentes et aux besoins des jeunes du territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Créé en 2024, le Conseil des Jeunes Saint-Paulois.es est une instance participative qui permet aux jeunes de prendre la parole, de partager leurs idées et de s’impliquer directement dans la vie de leur commune.

- Ta voix compte -

Le CJSP est un espace où les jeunes peuvent s’exprimer, échanger, proposer et agir. Organisé en commissions thématiques, il permet à ses membres de travailler collectivement sur des sujets qui concernent la vie locale et la jeunesse.

Les jeunes membres peuvent notamment :

proposer et construire des projets collectifs ;

participer à la mise en œuvre d’actions concrètes dans les différents quartiers ;

donner leur avis sur des projets qui concernent la jeunesse ;

partager leur expérience et leur connaissance du territoire ;

échanger avec les élus, les services municipaux et d’autres acteurs locaux ;

développer des initiatives et expérimenter de nouvelles idées ;

faire entendre la voix des jeunes Saint-Paulois.es au-delà du territoire communal.

Le CJSP a ainsi un rôle consultatif, en apportant l’expertise et le regard des jeunes à la collectivité, mais aussi un rôle d’initiative et d’action, en permettant à ses membres de proposer et de mettre en œuvre des projets destinés aux habitants, notamment aux jeunes.

- Un engagement citoyen pour construire l’avenir de Saint-Paul -

En rejoignant le CJSP, les jeunes découvrent concrètement le fonctionnement des institutions et de la démocratie locale. Ils développent leur capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives et à construire des projets collectifs.

Cette démarche contribue également à favoriser le dialogue entre les générations, à créer une passerelle entre les jeunes et les élus locaux et à mieux prendre en compte les besoins, les pratiques et les idées de la jeunesse dans les politiques publiques.

Le CJSP s’inscrit ainsi pleinement dans les engagements de la Ville de Saint-Paul en faveur de la jeunesse et vient compléter les autres instances participatives de la commune, notamment le Conseil Municipal des Enfants et les Conseils des Habitants.

- Qui peut candidater ? -

Les conditions pour rejoindre le CJSP sont simples :

avoir entre 11 et 30 ans ;

être Saint-Paulois.e, collégien.ne, lycéen.ne, étudiant.e, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, ou travailler sur le territoire ;

être motivé.e et avoir envie de s’impliquer ;

être disponible pour participer aux réunions et aux projets du conseil.

Aucune expérience particulière n’est nécessaire : l’envie de participer, de proposer des idées et de s’engager compte avant tout.

- Comment candidater ? -

Les jeunes souhaitant intégrer le Conseil des Jeunes Saint-Paulois.es peuvent déposer leur candidature en cliquant sur le lien ci-dessous

La candidature peut également être déposée directement auprès du Service Jeunesse, situé au :

87, rue de la Caverne, 97460 Saint-Paul

Les candidats seront ensuite conviés à un entretien avec un jury composé d’élus, d’agents de la collectivité et de jeunes issus de l’ancienne mandature. Cet échange permettra notamment d’apprécier leur motivation et leur envie de s’investir.

Les nouveaux membres du CJSP seront intronisés lors d’une séance plénière prévue en octobre 2026, pour un mandat de deux ans.

Pour candidater c'est ici.