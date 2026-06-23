La ville de Saint-Pierre lance un appel à candidatures pour divers locaux et emplacements du domaine public

La ville de Saint Pierre a reçu des candidatures spontanées de plusieurs opérateurs économiques pour l’exploitation des emplacements nus situés sur différents secteurs. Afin de satisfaire aux dispositions de l’art.L.2121-1 et L.2122-1-4 et suivant de Cgpp et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du domaine public, la ville de Saint-Pierre procède à une publication préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public afin de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt spontanée. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les personnes intéressées par ces emplacements devront fournir les pièces listées ci-dessous :

- Une demande signée, adressée au Maire

- Le descriptif du projet économique et de la structure qui sera installée sur site dont la superficie doit être inférieur ou égale à 50 m².

- Un extrait d’inscription au registre du commerce Siret et / ou K-bis -3 mois.

- Une attestation d’assurance multirisque professionnelle de la structure.

- Une pièce d’identité (Cni et/ou passeport) en cours de validité

- Un relevé d’identité bancaire (Rib)

- Un justificatif d’adresse (facture eau – EDF – téléphone) – de 3 mois

Candidature : cet avis de publicité est à télécharger sur le site de la ville https://www.saintpierre.re et /ou à retirer à la Direction de l’occupation du domaine public et de la Règlementation (Dodpr) situé au n°69 rue des Bons Enfants 97410 Saint Pierre.

La validation du projet de la structure sera soumise aux respects du Code de l’urbanisme.

Date de retrait de l’avis : mercredi 17 juin 2026

Date limite de dépôt du dossier : mardi 30 juin 2026 à 16 heures.

Les critères d’évaluations retenus par la collectivité sont les suivants :

- Complétude du dossier /note sur 3

- Profil professionnel et personnel du candidat/note sur 4

- Capacité de financement /note sur 5

- Opportunité du projet pour le porteur /note sur 6

- Possibilité de création d’emploi /note sur 2

- Total points obtenus sur 20

Les candidatures sous pli cacheté et portant la mention « Avis de publicité » devront être remis contre récépissé et / ou envoyés par la Poste par pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Pierre rue Méziaire Guignard BP 342 97448 Saint Pierre Cedex.