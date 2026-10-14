Le Département accueille l’exposition "Tromelin, les esclaves oubliés"

Le vernissage de l’exposition "Tromelin, les esclaves oubliés" s’est tenu ce samedi 10 octobre 2026 au Centre culturel Le SUD, à Saint-Pierre, en présence de Mikael Quimbert, Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), de David Lorion, Maire de Saint-Pierre, et de Richela Chambi Djoumbamba, Conseillère départementale. Organisée à l’occasion du 250ème anniversaire du sauvetage des naufragés de l’Utile, cette exposition retrace une page tragique de l’histoire de l’esclavage dans l’océan Indien. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Département)

En 1761, après le naufrage de l’Utile, 80 esclaves malgaches sont abandonnés sur l’île de Tromelin. Quinze années plus tard, seuls sept femmes et un enfant de huit mois sont secourus. Longtemps méconnue, cette histoire a été éclairée par plusieurs campagnes archéologiques menées entre 2006 et 2013, auxquelles le Département de La Réunion a apporté son soutien financier.

À travers des documents et des objets archéologiques, l’exposition permet de mieux comprendre les conditions de survie de ces naufragés et de redonner une place à ces femmes, ces hommes et ces enfants longtemps oubliés.

- Un engagement départemental pour la mémoire de l’esclavage -

Cette démarche fait écho à l’action menée par le Département pour préserver et transmettre cette mémoire, dans le prolongement notamment des travaux de l’historien Sudel Fuma sur la "Route de l’Esclave et de l’Engagé dans l’océan Indien".

Elle trouve aujourd’hui une traduction majeure dans la transformation du musée historique de Villèle en Musée de l’Histoire de l’Esclavage, destiné à devenir un lieu de référence sur cette histoire et ses héritages à La Réunion.

"À travers le futur Musée de l’Histoire de l’Esclavage à Villèle, comme par notre soutien à des initiatives telles que cette exposition, nous voulons faire connaître cette histoire dans toute sa profondeur et transmettre aux générations futures les clés pour la comprendre", a déclaré Richela Chambi Djoumbamba.

L’exposition est visible jusqu’au 19 décembre 2026 au Centre culturel Le SUD, 60, rue Victor-le-Vigoureux, à Saint-Pierre.