Le Département met à l'honneur la nouvelle génération sportive et l’héritage olympique

"Vous êtes la fierté de La Réunion". C’est en ces mots que le président du conseil départemental de La Réunion, Cyrille Melchior, a accueilli les jeunes sportifs des Pôles de haut niveau, réunis ce jeudi 8 octobre 2026, au Palais de la Source à Saint-Denis. En présence des élus de la collectivité, des représentants de la Drajes, du Cros, du Creps et des acteurs du monde sportif, cette matinée a mis à l’honneur les parcours et les ambitions de la nouvelle génération sportive réunionnaise. Nous publions le communiqué du Département : (Photos Département 974)

Jeunes "polistes", anciens champions et Olympiens, présidents de ligues et comités régionaux, entraîneurs, éducateurs, parents et nombreux jeunes mais aussi des personnalités du monde associatif comme Thérèse Baillif, étaient réunis pour cette séquence placée sous le signe de la transmission. La matinée a débuté par desdémonstrations de handball, de judo et de lutte, avant les témoignages d’acteurs du mouvement sportif et la projection d’un film consacré aux Pôles de haut niveau.

Organisée dans le cadre des 80 ans de la départementalisation, cette rencontre a également rappelé la place du sport dans l’histoire de La Réunion. "En cette année des 80 ans de la départementalisation, nous pouvons être fiers de ce que La Réunion a produit dans le domaine sportif. Fiers de ces femmes et de ces hommes qui ont porté nos couleurs au plus haut niveau".

Après avoir rendu hommage aux champions péi présents, parmi lesquels Jean-Louis Prianon, Jessie Ferrère, Jacqueline Apavou encore Matthieu Daffreville, Cyrille Melchior s’est adressé à la relève : "Je suis certain que parmi vous se trouvent les futurs champions de demain. Mais au-delà des médailles et des podiums, je veux surtout vous souhaiter de devenir des femmes et des hommes accomplis, qui garderont du sport ce qu’il a de plus précieux : le goût de l’effort, le respect, le dépassement de soi et la capacité à ne jamais renoncer".

Le temps fort de la matinée a été l’installation de la réplique de la torche olympique des Jeux de Paris 2024 aux portes du bâtiment principal du Palais de la Source. Après le passage historique de la Flamme à La Réunion, le 12 juin 2024, cette torche devient un symbole durable de cet héritage et de sa transmission aux nouvelles générations.

Aux côtés du Président, le jeune champion réunionnais d’escalade de vitesse Léo Grosset a accompagné le déplacement de la torche avant de la remettre au Président pour son installation sur son socle, réalisé en bois de tamarin par la structure DEFI.

À travers cette séquence, le Département réaffirme son engagement en faveur de l’excellence sportive. En 2025, il a consacré 181.900 d'euros à l’accompagnement des 15 Pôles de haut niveau, qui regroupent 244 jeunes sportifs. Ces structures permettent aux jeunes Réunionnais d’associer performance sportive, réussite scolaire et construction personnelle, tout en se préparant aux exigences du haut niveau.