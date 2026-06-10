Le Port : une journée sportive autour du rugby

Le vendredi 29 mai 2026, le ballon oval a réuni près de 190 élèves de neuf classes de Cm1 et Cm2 du Port (écoles Françoise Dolto, Camille Macarty, Laurent Vergès, Raoul Fruteau et Benjamin Hoareau) au stade Nelson Mandela à la Rivière des Galets. Les vainqueurs de ce tournoi scolaire du Port représenteront la Ville lors de la finale départementale prévue le 11 jeudi juin 2026, à La Saline-les-Bains. (Photos : ville du Port)

Après avoir été initiés tout au long de l’année au touch rugby- rugby sans contact, les jeunes joueurs ont participé à ce challenge scolaire.

L’enjeu : être les meilleurs dans cette discipline qui se pratique sans plaquage ni contact et véhiculant les valeurs fondamentales du rugby telles que l’esprit d’équipe, le respect, la solidarité et le dépassement de soi.

Ce challenge est organisé par l’Éducation nationale en partenariat avec le comité de Rugby, le Rugby Club Portois-RCP et la ville du Port.