Le Port : action chorale et allons danser, des aventures éducatives et culturelles

Après une année d’apprentissage, les élèves, chanteurs et danseurs, ont fait découvrir leur talent et leur travail lors de restitutions organisées au Kabardock. Les élèves sont montés sur la scène du Kabardock les 15 et 16 juin 2026, pour présenter des chorégraphies qu’ils ont imaginées. Le jeudi 18 juin, les petits chanteurs portois ont donné de la voix. Deux représentations de la chorale « Drôles d’oiseaux », un projet proposé et mené par Henry Duffour, ont rythmé la journée. "Chaque année, la ville du Port soutient ces initiatives qui permettent aux enfants de s’ouvrir à la culture", écrit la Ville. (Photos : ville du Port)

- Action chorale -

Ce jeudi 18 juin, les petits chanteurs portois ont donné de la voix. Deux représentations de la chorale « Drôles d’oiseaux », un projet proposé et mené par Henry Duffour, ont rythmé la journée. Entre enthousiasme et émotion, 600 enfants de CM1/CM2 ont repris en chœur un répertoire composé de chansons originales en français et en créole accompagnés par le bassiste portois Johan Saartave, le batteur Vincent Bellec et le Quatuor Arsis.

Ce projet misant sur la pratique instrumentale et vocale est porté par le Village Titan, et la Ville du Port, dans le cadre de la Cité éducative avec l’Éducation nationale. Elle bénéficie du soutien de Groove Dann Port, le programme d’action culturelle du festival Jazz Dann Port (du 30 juillet au 2 août).

- Allons danser -

Ce parcours artistique, qui place la création chorégraphique au cœur des apprentissages, a réuni 600 élèves de la maternelle au CM2. Les élèves sont montés sur la scène du Kabardock les 15 et 16 juin pour présenter des chorégraphies qu’ils ont imaginées, encadrés par des artistes professionnels. Au-delà de la pratique artistique, ce projet contribue au développement de compétences essentielles : estime de soi, respect de l’autre, écoute, coopération, égalité entre les filles et les garçons, mais aussi dépassement des stéréotypes.