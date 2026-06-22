Le Port : une année d’éveil musical célébrée au Kabardock

Le Kabardock a accueilli les tout-petits, leurs familles et les équipes éducatives en présence de Catherine Gossard, adjointe au maire déléguée à l’Enfance et à la parentalité pour un ultime atelier intitulé Romans Ti Baba géant. Il vient clôturer le projet « Culture et Petite Enfance 2025-2026 ». Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Porté par le Kabardock avec le soutien du CCAS du Port et d’autres partenaires, ce projet d’éveil artistique a permis aux artistes de la compagnie La vie à pied d’aller à la rencontre de plus de 500 enfants de 0 à 3 ans dans les structures d’accueil de la petite enfance du territoire pendant l’année scolaire.

Chant, mouvement, écoute et découverte musicale ont rythmé les sessions.

Pour célébrer cette belle aventure, près de 200 personnes (structures parents enfance, classes passerelle, très petite section) ont assisté aux représentations mêlant musique, danse et poésie, offertes aux enfants, aux familles et aux professionnels.