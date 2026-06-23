La Cinor et le grand nord de Mayotte partagent leurs expertises

La semaine dernière, la Cinor a accueilli une délégation de la Communauté d'agglomération du grand nord de Mayotte (Cagnm), menée par sa nouvelle présidente. "Cette visite d’échanges institutionnels a permis de partager l'expérience de la Cinor et de mettre en lumière les politiques publiques ambitieuses menées sur notre territoire depuis 2020", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

- À la rencontre de la 2ème agglomération de Mayotte -

Composée de quatre communes, la Cagnm est un pôle économique majeur à Mayotte. Portée par la dynamique commune de Koungou, elle concentre le plus grand nombre d'entreprises du territoire mahorais et se prépare à un tournant historique avec l'implantation du futur grand aéroport de Mayotte.

- Des défis communs au cœur des échanges -

Au cours des séances de travail, les élus et techniciens ont pu croiser leurs regards sur des problématiques ultramarines très proches :

- Une pression démographique particulièrement forte

- Un foncier rare exigeant un aménagement durable et rigoureux

- Des défis majeurs en termes de mobilité, d'infrastructures et de gestion des déchets

- L'adaptation indispensable face au changement climatique

- Une dynamique de coopération lancée

Accompagnée de ses vice-présidents (Administration générale, Tourisme, Coopération décentralisée), la présidente de la Cagnm est venue chercher des sources d'inspiration concrètes pour structurer les projets de son mandat.

Cette rencontre constructive, marquée notamment par la présence de Geneviève Bommalais, neuvième vice-présidente de la Cinor (Saint-Denis), pose les bases de futures collaborations solides et durables, toujours au service des habitants de nos territoires.