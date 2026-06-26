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La ville du Port vous conseille pour mieux connaître vos droits

  • Publié le 26 juin 2026 à 10:41
  • Actualisé le 26 juin 2026 à 10:46
La ville du Port vous conseille pour mieux connaître ses droits
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La ville du Port et le Conseil départemental de l’accès au droit (Cdad) a organisé la Journée d’accès au droit qui a permis à de nombreux habitants de bénéficier de consultations gratuites et de rencontrer des professionnels du droit à l’écoute de leurs préoccupations. Notaires, avocats, conciliateurs et associations spécialisées ont répondu aux nombreuses questions du public, principalement autour des successions, du droit de la famille ou des projets de construction. Tout au long de l’année, le public peut bénéficier de conseils gratuits au Point d’accès au droit, à la Maison des Citoyens, avenue Raymond Vergès. (Photos : ville du Port)

Le Port, Conseil départemental de l’accès au droit, Zoom

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