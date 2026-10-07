[Photos] Le Port : 2 000 visiteurs au rendez-vous des 6èmes Villages de l’Emploi

Ce ce mardi 6 octobre 2026, la Halle des Manifestations au Port, a accueilli les 6ème villages de l'emploi. Jeunes, seniors, demandeurs d’emploi, personne en reconversion, travailleurs en situation de handicap, ils étaient 2 000 visiteurs à chercher réponses et opportunités aux Villages de l’Emploi et de l’Insertion du Port. "Un conseil, une formation, un coaching, une candidature déposée directement sur place… chaque visiteur avait une bonne raison de franchir les portes de la Halle des Manifestations", écrit la Ville.

En présence des différents partenaires, Mihidoiri Ali a salué le succès de cet événement en rappelant l’importance de la mobilisation collective "car l'accès à l'emploi ne se résume pas toujours à la rencontre entre une offre et un candidat. Il faut parfois travailler en amont sur la mobilité, les compétences, l’accès aux droits, l’accompagnement ou encore la construction d’un projet".

Participation de 150 partenaires dont ceux qui accompagnent des parcours vers l’insertion et l’emploi dans les quartiers, tout au long de l’année. La ville du Port souhaite désormais "mieux mesurer les résultats qualitatifs des Villages de l’Emploi et son impact concret sur les parcours des habitants, notamment des Portois".

- Chiffres clès -

350 offres d’emploi, d’alternance et de formation

51 entreprises et 20 CFA (Centre de formation) présents

Les visiteurs ont pu s’orienter sur les différentes zones thématiques : job dating, formations, accompagnement, entrepreneuriat, espaces coaching en vue des entretiens et préparation CV.

Découverte également des secteurs qui recrutent avec un focus métier sur le secteur transport-logistique en lien avec TLF Réunion (Transport Logistique de France) et l'UMIR (Union Maritime Interprofessionnelle de La Réunion).

Le BTP était aussi présent via des entreprises pour échanger avec le public. Seuls les lycéens et organismes de formation manquaient à l’appel en raison du mouvement de grève lycéen.

Inscrits dans la programmation du Contrat de Ville, les Villages de l’Emploi reposent sur un partenariat fort avec l’État, France Travail, la Mission intercommunale Ouest, le Conseil Départemental, renforcé par la mobilisation des partenaires du maillage territorial.