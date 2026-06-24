Le Port : 31 agents reçoivent une attestation d’expérience professionnelle

Des agents en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC), ont reçu leur attestation d’expérience professionnelle des mains de Jean-Max Nagès, conseiller municipal et vice-président du CCAS du Port. Ce document vient reconnaître les compétences acquises et constitue un véritable atout pour leur parcours vers un emploi durable. "Fondé sur le triptyque emploi–accompagnement–formation, le PEC, financé par l’État et la Collectivité, favorise l’insertion des publics éloignés de l’emploi grâce à un accompagnement personnalisé, des formations métiers et des ateliers de développement des compétences psychosociales", écrit la Ville. (Photos : ville du Port)

Mis en place par le service insertion du CCAS en juillet 2025, ce dispositif retrace les missions réalisées, les formations suivies et les savoir-faire développés par les agents affectés dans les écoles, le jardin d’enfants ainsi que les services environnement et entretien.

Dans un contexte de réduction des contrats aidés, l’engagement, la qualité du travail et la contribution au bon fonctionnement du service public ont été salués.

