Le Port : les enfants partent à la découverte de La Réunion avec le spectacle "Crrraak"

Le mardi 14 avril 2026, dans la salle polyvalente Paulette Adois Lacpatia au Port, les enfants de 0 à 5 ans, ont pu découvrir le spectacle "Crrraak" de la P'tite Scène Qui Bouge. L'événement a eu lieu dans le cadre du dispositif Guétali de la Région Réunion offert au service Relais Petite Enfance du Port. La démarche écologique du dispositif vise à faire découvrir La Réunion et les animaux aux plus petits, à travers des éléments naturels, des comptines et des chansons (Photo mairie du Port)