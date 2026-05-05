[PHOTOS] Le Port : les élèves du lycée Léon Lépervanche réaménagent les berges de la Rivière des Galets

Le mardi 21 avril dernier, les élèves du lycée Léon Lépervanche, soutenus par la ville du Port, ont participé au réaménagement des berges de la Rivière des Galets dans le cadre du projet Fil vert. "Ce projet pédagogique permet aux élèves de devenir acteurs de la préservation de leur patrimoine et d’affiner leur projet professionnel en découvrant différents corps de métiers", souligne la Ville. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

En présence des élus Armand Mouniata, délégué à l'environnement et Jean-Claude Adois, en charge de la Cohésion sociale et l’animation du territoire, une trentaine de lycéens ont participé à une matinée à la fois éducative et pratique prolongeant les plantations réalisées en décembre 2025.

Ils avaient contribué à la revalorisation et à la renaturation des berges en mettant en terre 200 arbres et arbustes endémiques et indigènes.

Ce mardi 21 avril 2026, plusieurs interventions ont eu lieu autour des enjeux du site : biodiversité par le Parc national, histoire de la Rivière des Galets à travers les 15 bornes du parcours et sensibilisation aux techniques de plantation assurées par la Direction de l’Environnement.

Les jeunes ont ensuite mis en pratique les apprentissages : remplacement des plants, plantation de couvre-sols, entretien et arrosage des zones végétalisées.

Ce projet pédagogique permet aux élèves de devenir acteurs de la préservation de leur patrimoine et d’affiner leur projet professionnel en découvrant différents corps de métiers.