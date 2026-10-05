Le Port : annulation du village du BTP, maintien des villages de l'emploi

La ville du Port et ses partenaires annonce l'annulation du village du BTP, prévu ce mardi 6 octobre 2026 dans le cadre des Villages de l'emploi organisé à la Halle des manifestations. Cette décision fait suite à l'interdiction des sorties scolaires du rectorat, face au mouvement de mobilisation lycéenne. Tous les autres villages de l'emploi et de l'insertion de l'événement sont maintenus (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)