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Le Port : annulation du village du BTP, maintien des villages de l'emploi

  • Publié le 5 octobre 2026 à 10:56
  • Actualisé le 5 octobre 2026 à 12:22
village de l'emploi et de l'insertion au Port

La ville du Port et ses partenaires annonce l'annulation du village du BTP, prévu ce mardi 6 octobre 2026 dans le cadre des Villages de l'emploi organisé à la Halle des manifestations. Cette décision fait suite à l'interdiction des sorties scolaires du rectorat, face au mouvement de mobilisation lycéenne. Tous les autres villages de l'emploi et de l'insertion de l'événement sont maintenus (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Port, Zoom, Villages de l’Emploi et de l’Insertion, Emploi

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