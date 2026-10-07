Le Port : clap de fin de La Grande Semaine Végétale

La Grande Semaine Végétale a mobilisé les équipes de la restauration du Port du 25 septembre au 4 octobre 2026 pour sensibiliser différents publics. Parmi les temps forts : un atelier sensoriel proposé par la diététicienne de la Ville à la Maison des Seniors. L’éveil des papilles à travers des dégustations a été suivi d’échanges sur les bonnes pratiques pour une alimentation équilibrée et variée. Un jeu ludique autour des 7 familles d’aliments a été l’occasion de sensibiliser les participants au bien-manger, de manière conviviale et participative. (Photos : ville du Port)

Pendant toute la semaine, des dégustations étaient au menu des ateliers de sensibilisation à la Maison de la Parentalité, à la Maison de la Solidarité, pour les enfants des Mercredis Loisirs et les agents municipaux. Autour d’un petit-déjeuner équilibré et à travers des discussions sur le bien-manger, les différents publics ont pu découvrir des nouvelles associations et de nouvelles façons d’intégrer les végétaux dans l’alimentation quotidienne.

Carottes râpées accompagnées de raisins secs, fromage blanc, épices, gâteau au chocolat et à la courgette, pancakes de patate douce sont autant de saveurs que le public a pu découvrir. Un livret de recettes édité par la ville a été distribué aux participants pour les inciter à reprendre les associations végétales à domicile.