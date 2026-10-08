Le Port : une collecte de sang organisée à la mairie

À l'occasion d'Octobre Rose, la ville du Port s'associe à l'Établissement français du sang (EFS) pour organiser une collecte le mardi 13 octobre 2026, de 8 heures à 13 heures, dans la salle du conseil municipal. "Le don du sang permet de soigner chaque année 10 000 patients à La Réunion. Plus d'un tiers des transfusions sont destinées à des patients atteints de cancers", écrit la Ville. Les personnes souhaitant participer à cette mobilisation peuvent prendre rendez-vous sur le site de l'EFS, via le planning de la collecte ou par téléphone au 0262 90 53 92. Nous publions ci-dessous le post de la ville du Port : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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