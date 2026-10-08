Le Port : humour et musique au rendez-vous avec le Comédie Tour Kartié

Le mardi 13 octobre 2026, à 19 heures, la salle Farfar du Port accueillera le spectacle Wotwa, dans le cadre du Comédie Tour Kartié. Pendant près de 90 minutes, Laurent Boisedu, Emiguel et Cédric Analyse proposeront un sketch-concert mêlant humour et musique. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune homme timide, vivant toujours chez sa mère, qui rêve de chanter et de rencontrer son idole, Cédric "Analyse". Nous publions ci-dessous le post de la ville du Port : (Photo Ville du Port)

Pour toute information ou réservation, le public peut contacter le 0262 43 29 57.