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Le Port : célébration de la fête des parents à la crèche municipale

  • Publié le 24 juin 2026 à 10:12
  • Actualisé le 24 juin 2026 à 10:21
Le Port : le karaté club Portois à l’honneur
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À l’occasion de la fête des parents, petits et grands ont profité en présence de Catherine Gossard, adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la parentalité, d’un goûter préparé par les enfants lors d’ateliers culinaires à la crèche de la municipale du Port. Plusieurs animations étaient également proposées et quelques jours plus tard, enfants, animateurs et éducateurs ont participé à la fête de la musique et profité d’une exposition d’instruments réalisés à partir de matériaux recyclés. (Photos : ville du Port)

Le Port, Fête des parents, Crèche, Zoom

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