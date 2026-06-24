Le Port : célébration de la fête des parents à la crèche municipale

À l’occasion de la fête des parents, petits et grands ont profité en présence de Catherine Gossard, adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la parentalité, d’un goûter préparé par les enfants lors d’ateliers culinaires à la crèche de la municipale du Port. Plusieurs animations étaient également proposées et quelques jours plus tard, enfants, animateurs et éducateurs ont participé à la fête de la musique et profité d’une exposition d’instruments réalisés à partir de matériaux recyclés. (Photos : ville du Port)