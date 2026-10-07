Le Port : les seniors ont participé à la Marche Bleue

Ce mardi 6 octobre, les seniors du Port ont participé à la Marche Bleue, un rendez-vous phare de la Semaine Bleue. Chacun à son rythme, ils ont bouclé un parcours du Complexe Sportif Municipal (CSM) au Littoral nord et retour au CSM aux côtés de l’élu Jean-Max Nagès, vice-président du CCAS. Prochain temps fort : jeudi 8 octobre dès 8h pour la journée d’animations Seniors au Complexe Sportif Municipal avec : ateliers socio-esthétique, bien-être, stands de prévention, échanges intergénérationnels et dans l’après-midi, bal la poussière et concours de séga.Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Cette action mise en place par la Maison des Seniors de la ville du Port sous l’égide du CCAS était encadrée par l’OMS du Port et les jeunes en service civique et a bénéficié de la participation de l’association Bouj’Ansam.

Le bleu pour sagesse et confiance symbolise la dignité et l’expérience de vie accumulée par les aînés… Une marche pour revendiquer la fierté de son âge et rappeler l'importance du maintien d'une activité pour "bien vieillir."

La ville du Port compte plus de 7 700 habitants âgés de 60 ans et plus dont 9 centenaires. Elle propose du 5 au 9 octobre tout un programme d’animations gratuit, inclusif et divertissant pour les seniors autour du thème "Relions tous les âges dans des territoires engagés !".